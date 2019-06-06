2019-06-06T11:48:02+03:00
Общество

Александр Нестерук: Купаться на псковском городском пляже запрещено

Содержание кишечной палочки в воде превышает допустимые нормы в 3 раза
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Содержание кишечной палочки в воде превышает допустимые нормы в 3 раза. Фото: ПЛНСодержание кишечной палочки в воде превышает допустимые нормы в 3 раза. Фото: ПЛН
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Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что купание на городском пляже у Мирожского монастыря в Пскове запрещено. Как стало известно "Комсомольской Правде - Псков", анализ воды показал, что содержание кишечной палочки в воде превышает нормы в три раза, а это делает купание абсолютно небезопасным занятием. На пляже установлены соответствующие информационные таблички.

В то же время Александр Нестерук сказал, что ситуация с водой еще может измениться. В частности, пробы воды на противоположном берегу показали, что показатели в норме, вода хорошая. Но там не расположено место для купания, а значит окунуться в воду и опасно и неудобно одновременно.

Анализ всех мест для купания в черте города показал, что на текущий момент купаться нельзя нигде. Следующее пробирование и лабораторный анализ воды запланирован на конец июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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