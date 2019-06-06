Качество системы здравоохранения в Псковском регионе повысит компания Philips

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-06T14:23:57+03:00

Договорённость о повышении качества здравоохранения была подписана на собственном стенде Псковской области

Соглашение об этом было подписано в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге

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Мировой лидер в сфере разработки решений для здравоохранения, компания Philips на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписала с Псковской областью соглашение о сотрудничестве в сфере медицины.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации области, эта договорённость поможет расширить доступ населения к высококачественной медицинской помощи.

Медицинское оборудование Philips представлено во многих больницах региона, но закупать его приходилось при помощи большого количества посредников. Соглашение же позволит выстраивать отношения напрямую.

- У компании много интересных проектов, направленных на улучшение доступности медицинской помощи, раннюю диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые мы с удовольствием применим в нашем регионе, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Стороны планируют повышать уровень медицинской помощи в регионе и проводить консультации и семинары для улучшения системы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU