Качество системы здравоохранения в Псковском регионе повысит компания Philips
Мировой лидер в сфере разработки решений для здравоохранения, компания Philips на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписала с Псковской областью соглашение о сотрудничестве в сфере медицины.
Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации области, эта договорённость поможет расширить доступ населения к высококачественной медицинской помощи.
Медицинское оборудование Philips представлено во многих больницах региона, но закупать его приходилось при помощи большого количества посредников. Соглашение же позволит выстраивать отношения напрямую.
- У компании много интересных проектов, направленных на улучшение доступности медицинской помощи, раннюю диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые мы с удовольствием применим в нашем регионе, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Стороны планируют повышать уровень медицинской помощи в регионе и проводить консультации и семинары для улучшения системы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU