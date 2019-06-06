2019-06-06T14:23:57+03:00
Экономика

Качество системы здравоохранения в Псковском регионе повысит компания Philips

Соглашение об этом было подписано в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Договорённость о повышении качества здравоохранения была подписана на собственном стенде Псковской областиДоговорённость о повышении качества здравоохранения была подписана на собственном стенде Псковской области
Изменить размер текста:

Мировой лидер в сфере разработки решений для здравоохранения, компания Philips на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписала с Псковской областью соглашение о сотрудничестве в сфере медицины.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации области, эта договорённость поможет расширить доступ населения к высококачественной медицинской помощи.

Медицинское оборудование Philips представлено во многих больницах региона, но закупать его приходилось при помощи большого количества посредников. Соглашение же позволит выстраивать отношения напрямую.

- У компании много интересных проектов, направленных на улучшение доступности медицинской помощи, раннюю диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые мы с удовольствием применим в нашем регионе, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Стороны планируют повышать уровень медицинской помощи в регионе и проводить консультации и семинары для улучшения системы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детский инжиниринговый центр появится в Пскове
Концерт памяти псковского гитариста Егора Студинова пройдёт в областном центре
В Псковской области осудили группу наркоторговцев
Губернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью"
«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019»
В Новосокольническом районе появится современная молочная ферма
В Пскове инвалиды-колясочники проинспектировали доступность «Мираж Синема»
На Ганзейских днях в Пскове будут пить пиво компании "Балтика"
В Псковской области появится крупнейший на Северо-Западе завод по производству сжиженных газов
Псковский приют "Лесопилка" просит волонтёров помочь с переездом
Александр Нестерук: Купаться на псковском городском пляже запрещено
Делегация Псковской области включилась в работу международного экономического форума
Псковские врачи провели экстренный телемост с Национальным медицинским исследовательским центром
Великолучанин предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотика
В Псковском озере волонтеры очистили берег одного из островов
В дискуссии на тему чтения в цифровую эпоху примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Псков c рабочим визитом посетит вице-премьер Алексей Гордеев
В Великих Луках пройдет Всероссийский Олимпийский день
Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи"
Михаил Ведерников возглавит псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское" [видео]
В Псковской области завершилась весенняя посадка леса
Год и три месяца условно получил мошенник в Пскове, фотошопивший памятники ветеранам
Пскович одержал победу на Международных соревнованиях по гребле