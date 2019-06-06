На Газейских днях в Пскове будут пить пиво компании "Балтика"

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-06T14:21:42+03:00

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Михаил Ведерников и президент пивоваренной компании «Балтика» Ларс Леманн подписали договор о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, процедура подписания состоялась в четверг, 6 июня.

- У компании огромный опыт организации больших мероприятий, в том числе и спортивных. Она принимала участие в организации и проведении Ганзейских дней в немецком Любеке. Для нас это хороший и надежный партнер, который сделает комфортным пребывание наших гостей и жителей города на площадках праздника»,- подчеркнул Михаил Ведерников.

Ларс Леманн высказал надежду на то, что Ганзейские дни в Пскове пройдут на высоком уровне. Он подчеркнул, что компания в будущем планирует поучаствовать и в других событийных мероприятиях региона, например, в проведении Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU