2019-06-06T14:21:42+03:00
Экономика

На Газейских днях в Пскове будут пить пиво компании "Балтика"

Соглашение о сотрудничестве подписали Михаил Ведерников и глава пивоваренной компании Ларс Леманн
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
На Газейских днях в Пскове будут пить пиво компании "Балтика". Фото: АПОНа Газейских днях в Пскове будут пить пиво компании "Балтика". Фото: АПО
Изменить размер текста:

Михаил Ведерников и президент пивоваренной компании «Балтика» Ларс Леманн подписали договор о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, процедура подписания состоялась в четверг, 6 июня.

- У компании огромный опыт организации больших мероприятий, в том числе и спортивных. Она принимала участие в организации и проведении Ганзейских дней в немецком Любеке. Для нас это хороший и надежный партнер, который сделает комфортным пребывание наших гостей и жителей города на площадках праздника»,- подчеркнул Михаил Ведерников.

Ларс Леманн высказал надежду на то, что Ганзейские дни в Пскове пройдут на высоком уровне. Он подчеркнул, что компания в будущем планирует поучаствовать и в других событийных мероприятиях региона, например, в проведении Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Качество системы здравоохранения в Псковском регионе повысит компания Philips
В Псковской области появится крупнейший на Северо-Западе завод по производству сжиженных газов
Псковский приют "Лесопилка" просит волонтёров помочь с переездом
Александр Нестерук: Купаться на псковском городском пляже запрещено
Делегация Псковской области включилась в работу международного экономического форума
Псковские врачи провели экстренный телемост с Национальным медицинским исследовательским центром
Великолучанин предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотика
В Псковском озере волонтеры очистили берег одного из островов
В дискуссии на тему чтения в цифровую эпоху примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Псков c рабочим визитом посетит вице-премьер Алексей Гордеев
В Великих Луках пройдет Всероссийский Олимпийский день
Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи"
Михаил Ведерников возглавит псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское" [видео]
В Псковской области завершилась весенняя посадка леса
Год и три месяца условно получил мошенник в Пскове, фотошопивший памятники ветеранам
Пскович одержал победу на Международных соревнованиях по гребле