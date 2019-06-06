В Пскове инвалиды-колясочники проинспектировали доступность «Мираж Синема»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-06T14:57:19+03:00

Они выявили, что кинотеатр не удовлетворяет всем необходимым требованиям

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В рамках проекта партии «Единая Россия» инвалиды-колясочники провели доступность кинотеатра «Мираж Синема» в Пскове.

Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе псковского регионального отделения партии, сначала колясочники осмотрели прилегающую к кинотеатру территорию. Активисты отметили, что около парковки для инвалидов не понижается бордюр.

Передвижение внутри торгового центра к кинотеатру не вызвало нареканий маломобильных граждан. Однако выделенные для инвалидов зрительные места к зале оказались не соответствующими по размеру. Активисты подчеркнули, что люди с нарушениями зрения и слуха не смогут посмотреть фильмы в кинотеатре, так как в нём нет необходимого оборудования.

Руководство кинотеатра пообещало устранить нарушения. Активисты проекта планируют провести рейды не только в псковских, но и районных кинотеатрах.

ИСТОЧНИК KP.RU