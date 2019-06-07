Псковским должникам не удалось избежать обязательных работ за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-07T12:19:11+03:00

Должники понесли наказание за то, что не отработали необходимое время

За уклонение от наказания суд назначил должникам административный арест на 5 и 3 суток

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За уклонение от обязательных работ судебные приставы привлекли жителей Псковской области к административной ответственности. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в службе судебных приставов Псковской области, оба правонарушителя регулярно не выплачивали алименты.

Должнику из Печорского района назначили обязательные работы сроком на 150 часов. Однако во время проведения проверки приставы выяснили, что фактически мужчина отработал только 73% необходимого времени. Кроме того, организация уволила должника за неоднократные нарушения трудовой дисциплины.

Уклонялась от наказания и должница из Себежа. Женщине назначили 50 часов обязательных работ в администрации сельского поселения. Но должница отработала лишь 50% установленных часов и больше не приступала к выполнению обязанностей.

Суд назначил обоим правонарушителям административный арест сроком на 5 и 3 суток соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU