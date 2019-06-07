2019-06-07T12:19:11+03:00
Происшествия

Псковским должникам не удалось избежать обязательных работ за неуплату алиментов

За уклонение от наказания суд назначил должникам административный арест на 5 и 3 суток
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Должники понесли наказание за то, что не отработали необходимое времяДолжники понесли наказание за то, что не отработали необходимое время
Изменить размер текста:

За уклонение от обязательных работ судебные приставы привлекли жителей Псковской области к административной ответственности. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в службе судебных приставов Псковской области, оба правонарушителя регулярно не выплачивали алименты.

Должнику из Печорского района назначили обязательные работы сроком на 150 часов. Однако во время проведения проверки приставы выяснили, что фактически мужчина отработал только 73% необходимого времени. Кроме того, организация уволила должника за неоднократные нарушения трудовой дисциплины.

Уклонялась от наказания и должница из Себежа. Женщине назначили 50 часов обязательных работ в администрации сельского поселения. Но должница отработала лишь 50% установленных часов и больше не приступала к выполнению обязанностей.

Суд назначил обоим правонарушителям административный арест сроком на 5 и 3 суток соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук стало легче после лучевой терапии
В Псковской области почти на 5 процентов выросла заболеваемость ВИЧ-инфекциями
Губернаторы Псковской и Архангельской областей поставили подписи под соглашением о сотрудничестве
В Псковской области пограничники предотвратили ввоз сигарет на полмиллиона рублей
Псковская область укрепит международные связи при помощи Россотрудничества
Сбитень на Пушкиногорских травах попробовал полпред Александр Гуцан на стенде региона на ПМЭФ-2019
Нетрезвых водителей иномарок из Псковской области привлекут к уголовной ответственности
В Пскове во время Ганзейских дней пройдёт международный кинофестиваль «Западные ворота»
Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Россети Северо-Запад"
Житель Псковской области угрожал топором своей подруге
Иван Цецерский сложил с себя полномочия секретаря городского отделения партии "Единая Россия"
В Псковской области откроют офисы по развитию культуры и образования
В пятерку лучших пушкинских мест вошла Псковская область
Детский инжиниринговый центр появится в Пскове
Концерт памяти псковского гитариста Егора Студинова пройдёт в областном центре
В Псковской области осудили группу наркоторговцев
Губернатор Псковской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с "Транснефтью"
«Псков-747» завоевал путевку на Суперфинал турнира «Локобол-РЖД-2019»