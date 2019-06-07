Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук стало легче после лучевой терапии

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-07T15:41:37+03:00

Средства на лечение ее опухоли мозга собирала вся Псковская область

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Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук, у которой этой весной диагностировали опухоль мозга, помогла лучевая терапия. Как рассказала "Комсомольской Правде - Псков" ее мама Вероника Даниленко, Дарина хорошо выглядит и чувствует себя, но пока не ходит.

Сейчас девочка проходит лечение в Медицинском институте им. Березина Сергея в Санкт-Петербурге. Сегодня ей сделали 23-й сеанс протонно-лучевой терапии, осталось еще 7.

- Медики пока ничего не говорят. Потом будут делать компьютерную томографию, смотреть как опухоль себя повела после лучевой терапии, - добавила Вероника Даниленко.

Но уже сейчас мама и медики замечают, что девочка меняется внешне в лучшую сторонух. Она стала улыбаться, охотно играет.

КОНКРЕТНО

За несколько дней благодаря неравнодушным жителям Псковской области удалось собрать 2 млн 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU