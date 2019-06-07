2019-06-07T17:27:52+03:00
Общество

Центр обслуживания клиентов компании "Экопром" заработал в Пскове в полном режиме

Он расположен на улице Льва Толстого, дом 3
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Об открытии центра рассказал директор "Экопрома" Сергей ПайстОб открытии центра рассказал директор "Экопрома" Сергей ПайстФото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове в полную силу заработал единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экопром». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, официальное открытие состоялось 7 июня на улице Льва Толстого, дом три.

- Есть аудио-, видеофиксация за действиями персонала, чтобы контролировать качество обслуживания клиентов, и мы могли оперативно реагировать на какие-то внештатные ситуации, - добавил Сергей Пайст.

Он напомнил, что компания «Экопром» уже пять месяцев ведёт работу с населением области. Директор компании уверен, что единый центр обслуживания улучшит процесс получение услуг регоператора. В планах открытие подобного центра в Великих Луках.

КОНКРЕТНО

Режим работы центра - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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