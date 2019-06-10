В Стругах Красных полуторагодовалая девочка умерла после падения со второго этажа

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-10T12:50:55+03:00

Родители не уследили за ребенком — она выпала в открытое окно

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В Стругах Красных полуторогодовалая девочка погибла после падения со второго этажа. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, ребенок выпал из открытого окна квартиры.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с наступлением теплого времени года падение из окон становится одной из причин детского травматизма и смертности. СУ СК России по Псковской области напоминает гражданам региона никогда не держать окна помещения открытыми, если там находится ребенок и не оставлять его без присмотра. Кроме того рекомендуется установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть окно.

КОНКРЕТНО

В 2018 году в России свыше 700 детей выпало из окон. Об этом заявила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

- Более 700 детей не пойдут в школы. Эти дети выпали в этом году из окна. Цифры пугающие. Это примерно две среднеобразовательные школы, — цитирует Анну Кузнецову «РИА Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU