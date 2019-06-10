2019-06-10T14:10:06+03:00
Общество

В Псковскую область прислали новую технику для вывоза мусора

Новый мусоровоз будет обслуживать Островский район
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Новую технику для вывоза мусора прислали в Псковскую область. Фото: ПАИНовую технику для вывоза мусора прислали в Псковскую область. Фото: ПАИ
Изменить размер текста:

Новую технику для вывоза мусора прислали в Псковскую область. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщил директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

В частности, к автопарку регионального оператора добавился новый мусоровоз задней загрузки на базе КАМАЗа. Он будет работать в Островском районе. Объём кузова около пятнадцати кубических метров. Также Сергей Пайст напомнил, что на территории Островского района идет расстановка евроконтейнеров.

Также директор фирмы добавил, что в скором времени в Псковскую область поступит большой объём новой техники. Он посетовал, что в настоящее время в Псковской области порядка пятидесяти единиц работающей в регионе техники требуют замены. Сейчас к отправке в регион готовятся еще два мусоровоза. которые также буду обслуживать районы области. Куда именно их отправят - будет решено при получении техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За долги житель Псковской области лишился дорогой иномарки
Псковские пограничники изъяли у гражданина Украины винтовку
В Псковской области пройдёт Ганзейская парусная регата
В Псковской области проведут юбилейный Олимпийский день
Псковская область готовится отметить День России
В Стругах Красных полуторагодовалая девочка умерла после падения со второго этажа
За проведение ОГЭ педагогам Пскова будут доплачивать
В Псковской области построят два новых современных футбольных поля
"Ленфильм" планирует снять в Псковской области несколько фильмов о войне
В "Льняном амбаре" музея-заповедника "Михайловское" появился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого скульптора
В Псковском районе в нескольких деревнях появилось освещение на пешеходных переходах
На четырех участках федеральных трасс в Псковской области изменился скоростной режим
Около 27 тысяч человек побывали в сельце Михайловском на празднике пушкинской поэзии
В Пскове ищут очевидцев ДТП с участием мотоциклиста и девочки на велосипеде
Главный День Пушкинской поэзии и русской культуры стартовал в Пушкиногорском районе
Губернатор Псковской области поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Трассу от Пскова до границы с Эстонией будут ремонтировать
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
Самые большие коллективы приедут на псковскую Ганзу из Латвии
В Псковской области меньше людей стали употреблять наркотики
Центр обслуживания клиентов компании "Экопром" заработал в Пскове в полном режиме
Тестирование на выявление ВИЧ прошли 862 жителя Псковской области