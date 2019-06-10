В Псковскую область прислали новую технику для вывоза мусора

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-10T14:10:06+03:00

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Новую технику для вывоза мусора прислали в Псковскую область. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" сообщил директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

В частности, к автопарку регионального оператора добавился новый мусоровоз задней загрузки на базе КАМАЗа. Он будет работать в Островском районе. Объём кузова около пятнадцати кубических метров. Также Сергей Пайст напомнил, что на территории Островского района идет расстановка евроконтейнеров.

Также директор фирмы добавил, что в скором времени в Псковскую область поступит большой объём новой техники. Он посетовал, что в настоящее время в Псковской области порядка пятидесяти единиц работающей в регионе техники требуют замены. Сейчас к отправке в регион готовятся еще два мусоровоза. которые также буду обслуживать районы области. Куда именно их отправят - будет решено при получении техники.

ИСТОЧНИК KP.RU