СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-11T09:58:45+03:00

Псковская область реализует четыре промышленных проекта, направленных на создание уникальной для России продукции Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Об этом заявил губернатор региона во время встречи с главой Минпромторга

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Во время рабочей встречи с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил положительную динамику в развитии экономики региона. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча состоялась 10 июня в Москве. Стороны обсудили множество вопросов, касающихся ситуации в промышленном секторе экономики региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что по итогам 2018 года в Псковской области выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому капитал региона значительно вырос. В настоящее время Псковская область реализует четыре промышленных проекта. Все они направлены на создание новой для нашей страны серии электротехнической продукции. Проект предполагает снижение доли импорта.

КОНКРЕТНО

С 2016 по 2018 год Минпромторг России предоставил на реализацию промышленных проектов Псковской области более 568 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU