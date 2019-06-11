2019-06-11T09:58:45+03:00
Экономика

В Псковской области выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции

Об этом заявил губернатор региона во время встречи с главой Минпромторга
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Псковская область реализует четыре промышленных проекта, направленных на создание уникальной для России продукцииПсковская область реализует четыре промышленных проекта, направленных на создание уникальной для России продукцииФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Во время рабочей встречи с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил положительную динамику в развитии экономики региона. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча состоялась 10 июня в Москве. Стороны обсудили множество вопросов, касающихся ситуации в промышленном секторе экономики региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что по итогам 2018 года в Псковской области выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому капитал региона значительно вырос. В настоящее время Псковская область реализует четыре промышленных проекта. Все они направлены на создание новой для нашей страны серии электротехнической продукции. Проект предполагает снижение доли импорта.

КОНКРЕТНО

С 2016 по 2018 год Минпромторг России предоставил на реализацию промышленных проектов Псковской области более 568 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24