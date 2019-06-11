На главной сцене Пскова состоялось закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-11T17:02:33+03:00

На нём выступили заслуженные артисты России, а также писатели и поэты, участвовавшие в фестивале

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В Большом концертном зале филармонии Пскова состоялось торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, торжественное мероприятие началось с чтения стихов.

Концерт открыла поэт из Донецкой Народной Республики Анна Ревякина. Затем Муталип Беппаев из Кабардино-Балкарии прочитал стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро» на родном языке. Участники писательской делегации прочли псковичам свои произведения о войне и мире, любви и семье. На сцене под руководством заслуженного артиста России Александр Либа прошел концерт ансамбля русской музыки «Псков». После чего состоялось выступление коллектива и его солистов, заслуженных артистов России.

В заключение праздника первый заместитель губернатора области Вера Емельянова поблагодарила поэтов и писателей за внимание к фестивалю и вручила им дипломы участников Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU