Глава региона провел торжественный прием в псковском Кремле накануне Дня России

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-11T13:30:55+03:00

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В Приказной палате Псковского кремля во вторник губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел торжественный прием накануне Дня России. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор отметил особый вклад псковичей в историю нашей страны.

- Поздравляю вас с Днем России. Это общий праздник для 146,5 миллионов человек, почти 200 национальностей, которые проживают в 85 субъектах нашей страны. Всех их объединяет культура, наследие, традиции, наше великое прошлое и светлое будущее, — поприветствовал собравшихся Михаил Ведерников.

Он напомнил, что многие псковичи — ветераны горячих точек, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда. На территории региона проживает около 90 тысяч людей этих категорий. 141 человек из них — Герои Советского Союза, 9 — Герои России.

В заключение Михаил Ведерников пожелал всем жителям Псковской области успехов в созидательной работе на благо малой Родины и России.

ИСТОЧНИК KP.RU