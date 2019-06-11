2019-06-11T17:03:31+03:00
Общество

В Псковской области без нарушений завершился основной период сдачи ЕГЭ

В регионе увеличилось количество стобалльных работ по литературе
Анна БЫСТРОВА
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Основные экзамены в Псковской области прошли без нарушенийОсновные экзамены в Псковской области прошли без нарушений
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В Псковской области основные экзамены прошли без нарушений, как со стороны участников экзамена, так и работников пунктов проведения экзамена. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 11 июня, в режиме видеоконференцсвязи с первым заместителем руководителя Рособрнадзора Анзором Музаевым заявил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

В настоящее время стали известны первые результаты ЕГЭ по географии, литературе, а также математике базового и профильного уровней. По сравнению с прошлым годов в регионе увеличилось количество стобалльных работ по литературе. В этом году их 4. Кроме того, два выпускника Псковского технического лицея получили 100 баллов по профильной математике.

КСТАТИ

За использование телефонов и шпаргалок по всей стране удалены без права пересдачи экзамена более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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