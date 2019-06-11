В Псковской области без нарушений завершился основной период сдачи ЕГЭ
В Псковской области основные экзамены прошли без нарушений, как со стороны участников экзамена, так и работников пунктов проведения экзамена. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 11 июня, в режиме видеоконференцсвязи с первым заместителем руководителя Рособрнадзора Анзором Музаевым заявил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
В настоящее время стали известны первые результаты ЕГЭ по географии, литературе, а также математике базового и профильного уровней. По сравнению с прошлым годов в регионе увеличилось количество стобалльных работ по литературе. В этом году их 4. Кроме того, два выпускника Псковского технического лицея получили 100 баллов по профильной математике.
КСТАТИ
За использование телефонов и шпаргалок по всей стране удалены без права пересдачи экзамена более 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU