Минкультуры обновит документы по укреплению береговых линий под стенами псковских монастырей

11 Июнь 21:28 2019-06-11T21:28:52+03:00

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Проектные документы по укреплению берегов под Мирожским и Снетогорским монастырями в Пскове будут обновлены и дополнены. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев по итогам визита в Псков, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков».

11 июня в Снетогорском монастыре прошло совещание с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, представителями курирующих ведомств.

Было отмечено, что Снетогорский монастырь — жемчужина Пскова. В его храме сохранилась уникальная фресковая живопись 14 века, это псковская иконописная школа. Однако стоит здание храма на скальной породе, и она разрушается водами реки Великой. В настоящее время одна из башен крепостной стены, возведенной когда-то по периметру монастыря, уже буквально повисла над рекой.

Еще одна обитель — Мирожский монастырь, где сохранилась фресковая живопись 12 века.

Алексей Гордеев заявил, что центром взаимодействия различных ведомств станет Минкульт, который возьмет «на себя и подготовку проектно-сметной документации с учетом новых технологий и понимания того, что нужно комплексно подойти к восстановлению этих объектов».

ИСТОЧНИК KP.RU