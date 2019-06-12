В Пскове расписание городских автобусов № 14 и 14а изменится с 13 июня

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-12T17:16:49+03:00

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В Пскове с 13 июня изменится расписание автобусов №14 и №14а. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте ГП ПО "Псковпассажиравтотранс".

15 июня маршруты №№ 6, 11, 17 будут работать по расписанию воскресного дня. В этот день автопарк пустит дополнительные автобусы по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» с 9.00 до 15.00 часов с интервалом движения 20 минут.

Также автобус № 9 будет заезжать на кладбище – Крестовское. Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

16 июня дополнительные автобусы будут ходить по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» с 9.00 до15.00 часов с интервалом движения 10 минут.

Автобус маршрута № 9 также будет заезжать на кладбище – Крестовское. Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20, от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00. Дополнительные рейсы этого маршрута с заездом на кладбище запланированы от вокзала в 10.45 и 12.50. Рейсы от кладбища – 11.15, 13.20.

Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты на дополнительных рейсах будут не действительны.

ИСТОЧНИК KP.RU