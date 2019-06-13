Администрация двух школ Псковской области ответит за некачественное питание учеников

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-13T10:30:51+03:00

За нарушение санитарных норм руководство каждой из школ заплатит по 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Руководители двух учебных учреждений Псковской области ответят за некачественную организацию питания учеников. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, к административной ответственности привлечена администрация двух школ Плюсского района.

О время проверки учебных учреждений прокуратура Плюсского района и управление Роспотребнадзора по региону выявили множество нарушений санитарных норм в школах. В пищеблоках использовалось неисправное оборудование, и не весь кухонный инвентарь был маркирован. Учащиеся питались из посуды с отбитой эмалью. Кроме того, не все работники столовых имели медицинские книжки, а меню в школах не было согласовано с управлением Роспотребнадзора.

В связи с этим заместитель руководителя управления Роспотребнадзора привлёк к административной ответственности руководителей двух образовательных учреждений. За нарушения санитарно-эпидемиологических требований администрации школ придётся заплатить по 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU