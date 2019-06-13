Жительница Псковской области получила 5 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-13T11:00:41+03:00

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Исправительные работы сроком на 5 месяцев назначены жительнице Красногородского района за неоднократный отказ выплатить алименты. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в прокуратуре Красногородского района, суд ограничил женщину в родительских правах в июле 2018 года. Её обязали выплачивать 1/3 заработка своим детям 5 и 7 лет.

Однако решение власти не повлияло на поведение матери. Она не интересовалась детьми и не платила алименты. Её долг составил более 110 тысяч рублей. Более того, после того, как женщину лишили родительских прав, она заявила, что судьба детей ей безразлична.

Женщина уже была ранее судима за аналогичное преступление. Поэтому суд назначил ей 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. В настоящее время приговор вступил в силу. Воспитанием детей занимаются родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU