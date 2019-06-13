СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-13T15:43:00+03:00

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В Пскове пройдут первые в истории региона "Гонки дронов". Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, «Гонки дронов» состоятся 15 июня, в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» по адресу: Ленинградское шоссе, дом 5А.

Соревнования беспилотных аппаратов проводятся детским технопарком «Кванториум Псков» при поддержке Комитета по образованию Псковской области.

Цель предстоящего мероприятия - демонстрация технических агрегатов пилотов-участников, а также их навыков управления FPV-дронами. Соревнования носят массово-развлекательный характер и не являются рейтинговыми. Состязания носят открытый характер, а это значит, что гонках дронов может поучаствовать любой владелец гоночного квадрокопера. Заявки принимаются на сайте Кванториума. Ознакомиться с регламентом турнира можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU