2019-06-13T16:17:34+03:00
Происшествия

В Великих Луках аферисты под видом сотрудников банка похитили более 150 тысяч рублей

Неизвестные звонили свои жертвам по мобильному телефону и сообщали о взломе банковских счетов
Анна БЫСТРОВА
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Фото: pixabay.Фото: pixabay.
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В Великих Луках мошенники под видом сотрудников банка неоднократно похищали деньги с банковских счетов. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одной из жертв аферистов стала женщина из Московской области, 11 июня приехавшая погостить в регион.

На мобильный телефон женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник заявил, что с её банковской карты злоумышленники пытаются снять деньги. Однако женщина не поверила этому.

Спустя время ей с другого номера телефона перезвонил «работник колл-центра банка». Он подтвердил слова неизвестного и предложил перевести деньги на другой адрес. Женщина выполнила рекомендации. В итоге она лишилась 45 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла 11 июня и с жителем Великих Лук. Мужчина также передал реквизиты своей карты мошенникам. В результате, с нее сняли 119 тысяч рублей.

По данным происшествиям возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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