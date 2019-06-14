2019-06-14T09:45:37+03:00
Общество

Псковские десантники примут участие в международных военных учениях "Славянское братство-2019"

Маневры пройдут с 14 по 27 июня в Сербии
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковские десантники примут участие в международных военных учениях "Славянское братство-2019"Псковские десантники примут участие в международных военных учениях "Славянское братство-2019"Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Псковские десантники примут участие в международных военных учениях "Славянское братство-2019" в Сербии. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, на учения 13 июня отправились более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии.

В учениях примут участие военные трех стран - Белоруссии, Сербии и России. По прибытии военнослужащие проведут подготовительные мероприятия, за затем в военном городке в местечке Панчево состоится церемония открытия.

Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие около 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60. Участники отработают специальные действия при выполнении контртеррористических задач. Помимо живой силы на учении будет задействовано более 50 единиц военной техники и самолеты Ил-76мд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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