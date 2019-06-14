2019-06-14T10:26:10+03:00
Общество

В Великих Луках экстренно приземлившийся аэростат оборвал провода линии электропередач

Он приземлился на провода между домами №18 и 20 по улице Холмской
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Великих Луках экстренно приземлившийся аэростат оборвал провода линии электропередач. Фото: официальное сообщество встречи воздухоплавателей "Вконтакте"В Великих Луках экстренно приземлившийся аэростат оборвал провода линии электропередач. Фото: официальное сообщество встречи воздухоплавателей "Вконтакте"
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В Великих Луках на 24-ой международной встрече воздухоплавателей во время вечернего полёта аэростатов над городом один из воздушных шаров экстренно приземлился на улице города и повредил провода линии электропередач. Как стало известно "Комсомольской Правде - Псков" из официальной группы встречи воздухоплавателей "Вконтакте", летательный аппарат приземлился на провода между домами №18 и 20 на улице Холмской. В результате жители нескольких близлежащих домов остались без интернета.

Жителям района принесли свои искренние извинения за случившиеся. По информации организаторов мероприятия, пилот аэростата потерял на месте происшествия рацию. Спортивная дирекция просит нашедших обращаться по телефону 8(931)904-86-60.

Также организаторы добавили, что утренние полёты 14 июня отменены из-за нелетной погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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