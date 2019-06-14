Житель Красногородска предстанет перед судом за избиение знакомой

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-14T16:56:59+03:00

Мужчина применил силу к своей подруге, когда её не удалось переспорить

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Прокурор Красногородского района направил в суд дело мужчины, который избил свою знакомую. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, инцидент произошел 17 марта этого года.

Предварительное расследование установило, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поспорил со своей знакомой. Когда ему не удалось доказать свою правоту словами, житель Красногородска ударил женщину кулаком по лицу. После того, как знакомая упала, мужчина продолжил избивать её ногами.

Здоровью женщины в результате побоев был нанесён вред средней тяжести. В настоящее время ей ничего не угрожает, однако, чтобы полностью восстановить здоровье, понадобится длительная реабилитация. Жителю Красногородска за избиение грозит срок лишения свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU