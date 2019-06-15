2019-06-15T00:31:43+03:00
Политика

Псковские депутаты сократили свои расходы на полмиллиона рублей в пользу ремонта школ

Средства направят на ремонт пищеблока и ремонт кабинета для первоклашек
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Елена Полонская, и.п.главы Пскова, прокомментировала решение депутатов сократить собственные расходы на командировки.Елена Полонская, и.п.главы Пскова, прокомментировала решение депутатов сократить собственные расходы на командировки.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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В Пскове 14 июня депутаты Псковской городской Думы приняли решение о внесении изменений в бюджет на 2019 год. Они сократили свои представительские расходы, а также расходы на командировки на 500 тысяч рублей. Как пояснила такое решение и.п. главы Пскова Елена Полонская в интервью Псковскому агентству информации, деньги направят на ремонт пищеблока в школе №18 и кабинет в школе №1.

Она пояснила, что в школе №1 работы будут проведены в соответствие с поручением главы региона, а в школе №18 - это результат «родительской экспертизы».

- Мы понимаем, что весь бюджет города Пскова расписан наперед. Именно поэтому депутаты начали искать средства в смете Псковской городской Думы. Я сейчас занимаюсь анализом данных затрат и считаю, что у нас нет такой острой необходимости столь большое внимание уделять командировкам, - сказала Елена Полонская и добавила, что анализ расходов продолжается и в ближайшее время могут быть пересмотрены еще несколько расходных статей бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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