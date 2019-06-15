2019-06-15T12:22:29+03:00
Общество

Власьевская башня Псковского кремля перешла на летний режим работы

Любой желающий может подняться на смотровую площадку
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Власьевская башня Псковского кремля перешла на летний режим работы. Фото: Псковский государственный музей-заповедникВласьевская башня Псковского кремля перешла на летний режим работы. Фото: Псковский государственный музей-заповедник
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Власьевская башня Псковского кремля перешла на летнее расписание работы. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Любой желающий сможет подняться на смотровую площадку и воочию увидеть Кремль, Троицкий собор и часть крепостных стен практически с высоты птичьего полета. Вход на башню платный, билеты можно приобрести в кассе музея. По понедельникам площадка закрыта на выходной.

В музее добавили, что на смотровую площадку можно попасть до 21 часа.

Посетители также получат возможность увидеть и выставку «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях». Это ретро снимки, сделанные в девятнадцатом и начале двадцатого века на улицах областного центра.

КСТАТИ

Власьевская башня была построена в пятнадцатом веке. Она защищала крепостные стены у спуска к реке Великой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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