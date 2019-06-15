Власьевская башня Псковского кремля перешла на летний режим работы
Власьевская башня Псковского кремля перешла на летнее расписание работы. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Любой желающий сможет подняться на смотровую площадку и воочию увидеть Кремль, Троицкий собор и часть крепостных стен практически с высоты птичьего полета. Вход на башню платный, билеты можно приобрести в кассе музея. По понедельникам площадка закрыта на выходной.
В музее добавили, что на смотровую площадку можно попасть до 21 часа.
Посетители также получат возможность увидеть и выставку «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях». Это ретро снимки, сделанные в девятнадцатом и начале двадцатого века на улицах областного центра.
КСТАТИ
Власьевская башня была построена в пятнадцатом веке. Она защищала крепостные стены у спуска к реке Великой.
ИСТОЧНИК KP.RU