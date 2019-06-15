СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-15T15:06:50+03:00

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В Псков возвращены Царские врата 16-го века. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков в пресс-службе Псковского государственного музея-заповедника, они принимали участие в выставке «Сбереженный мир. 420 лет церкви Успения Богородицы с. Никулино Тихвинского уезда Новгородской губернии» в Великом Новгороде.Работа выставка в здании Присутственных мест в Новгородском кремле.

В ткечение нескольких дней посетителям выставки представили иконы, церковную утварь, документы и фотоматериалы о храме и его интерьерах начала 20 века.

История Царских врат неразрывно связана с Церковью Успения Богородицы. В 2016 году в собрании Эрмитажа были выявлены 7 икон этого храма, а в Псковском музее-заповеднике - Царские врата. Реставраторами Новгородской научной реставрационно-производственной мастерской была проделана колоссальная работа по исследованию и реставрации предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU