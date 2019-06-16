СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-16T13:50:45+03:00

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С 16 июня в Псковской области объявлен период высокой пожарной опасности. Об этом "Комсомольской Правде-Псков" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Чтобы избежать возникновения пожара спасатели советуют своевременно очищать садовые участки и прилегающую к ним территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы; не рекомендуется жечь мусор вблизи построек.

В каждом доме либо на садовом участке необходимо иметь противопожарный инвентарь: большую емкость с водой или огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу.

Если потушить пожар не удается своими силами, необходимо немедленно позвонить пожарным, сообщить дежурному информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей, назвать свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU