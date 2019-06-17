Жительниц Великих Лук осудят за кражу золотых украшений

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-17T10:03:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух великолучанок осудят за кражу золотых украшений. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, похищение произошло в конце марта этого года.

Две женщины пришли в гости в общежитие на улицу Северную в Великих Луках. Следствие установило, что во время застолья злоумышленницы распивали спиртное. А затем повздорили с 49-летней незнакомой им жительницей дома. Во время потасовки великолучанки силой сорвали с рук женщины два золотых кольца. Потерпевшая немедленно сообщила о грабеже в полицию.

Злоумышленниц нашли. Ими оказались местные жительницы - 26-летняя не работающая, ранее судимая гражданка и ее 33-летняя подруга.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в Великолукский городской суд для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU