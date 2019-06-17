Глава области посетил Детскую областную больницу
Михаил Ведерников 17 июня побывал в Детской областной больнице города Пскова. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона посетил больницу в сопровождении своих заместителей.
Он поговорил с медперсоналом, руководством учреждения и даже с детьми.
Но основной целью поездки в больницу стал серьезный диалог с врачами — глава региона рассказал о разрабатываемом сейчас в Псковской области дополнительном пакете социальных мер поддержки для медицинского персонала.
Глава области рассказал, что в регионе кадровый дефицит достиг 43 процентов, при этом зарплата в Псковской области у медиков ниже, чем у их коллег по Северо-Западу.
Областные власти за последние два года значительно расширили соцпакет для врачей, это и премия, и снабжение больниц новым медоборудованием, решается и жилищный вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU