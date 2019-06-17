Глава области посетил Детскую областную больницу

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-17T11:33:16+03:00

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Михаил Ведерников 17 июня побывал в Детской областной больнице города Пскова. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона посетил больницу в сопровождении своих заместителей.

Он поговорил с медперсоналом, руководством учреждения и даже с детьми.

Но основной целью поездки в больницу стал серьезный диалог с врачами — глава региона рассказал о разрабатываемом сейчас в Псковской области дополнительном пакете социальных мер поддержки для медицинского персонала.

Глава области рассказал, что в регионе кадровый дефицит достиг 43 процентов, при этом зарплата в Псковской области у медиков ниже, чем у их коллег по Северо-Западу.

Областные власти за последние два года значительно расширили соцпакет для врачей, это и премия, и снабжение больниц новым медоборудованием, решается и жилищный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU