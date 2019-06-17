В ближайшее время начнут ремонтировать Гдовское шоссе от Солоново до Елизарово

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-17T13:41:15+03:00

Подрядчик должен привести в порядок участок длиной в 23 километра

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Участок гдовского шоссе длиной в 23 км начнут ремонтировать в ближайшее время.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в комитете Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству, подрядчиком выступает компания «Буер».

Подготовка проектной документации подходит к концу. В целом на строительство дороги по контракту потратят 200 миллионов рублей. Работы должны завершить до 31 октября этого года.

Деньги на ремонт выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчику предстоит уложит новое асфальтовое покрытие на участке от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе. Также отремонтировать мосты, заменить водопропускные трубы. На всем протяжении участка установят новые автобусные остановки и нанесут разметку термопластиком.

КОНКРЕТНО

Гдовская трасса — одна из самых разбитых в Псковской области. Полностью привести ее в порядок планируют к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU