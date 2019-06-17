В ближайшее время начнут ремонтировать Гдовское шоссе от Солоново до Елизарово
Участок гдовского шоссе длиной в 23 км начнут ремонтировать в ближайшее время.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в комитете Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству, подрядчиком выступает компания «Буер».
Подготовка проектной документации подходит к концу. В целом на строительство дороги по контракту потратят 200 миллионов рублей. Работы должны завершить до 31 октября этого года.
Деньги на ремонт выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчику предстоит уложит новое асфальтовое покрытие на участке от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе. Также отремонтировать мосты, заменить водопропускные трубы. На всем протяжении участка установят новые автобусные остановки и нанесут разметку термопластиком.
КОНКРЕТНО
Гдовская трасса — одна из самых разбитых в Псковской области. Полностью привести ее в порядок планируют к 2024 году.
ИСТОЧНИК KP.RU