2019-06-17T14:40:54+03:00
Здоровье

Псковская область заняла пятое место в России по числу раковых заболеваний

Список регионов с наибольшей распространённостью рака опубликовал Минздрав
Анна БЫСТРОВА
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Врачи объясняют эти выводы тем, что в регионе лучше развит учет пациентов с раковыми опухолямиВрачи объясняют эти выводы тем, что в регионе лучше развит учет пациентов с раковыми опухолямиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская область заняла пятое место по числу раковых заболеваний в стране. Как сообщила RT, в Псковской области показатель составил 3110,5 на сто тысяч населения.

Более всего рак, по данным Минздрава, распространён в Курской области. Насчитывается 3331,1 случая на сто тысяч населения. На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на сто тысяч человек. Следом идут Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4), а затем и Псковская области.

- Эти выводы - исключительно результат статистической работы, - прокомментировал список Минздрава врач-онколог, академик РАН Игорь Решетов в интервью REN-TV. - На этих территориях очень хорошо поставлен учет, поэтому надо заботиться не о том, почему в этих регионах такие показатели, а о том, почему на остальных территориях ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных,

За последние десять лет число раковых заболеваний в России выросло на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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