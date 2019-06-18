2019-06-18T10:46:45+03:00
Общество

Блогеры: За последние два года в Псковской области улучшилось качество автомобильных дорог

Экспедиция уже успела посетить Великий Устюг и Калининградскую облаасть
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Блогеры: За последние два года в Псковской области улучшилось качество автомобильных дорогБлогеры: За последние два года в Псковской области улучшилось качество автомобильных дорогФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Качество автомобильных дорог в Псковской области улучшилось за последние два года. Об этом рассказал блогер Дмитрий Носорев-Шилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 18 июня, передает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков".

Также слово взял блогер Павел Прокофьев. Он поделился планами о поездке на автомобилях по 11 регионам «Серебряного ожерелья России» для оценки туристической инфраструктуры. Текущая поездка стала третьей по счету. Экспедиция объезжает Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а ближе к концу лета отправится в соседние с этими субъектами регионы. В ней принимают участие стримеры, фотографы и блогеры-писатели.

Путешественники, как и ведущие знаменитого телешоу «Орел и Решка», оставят мини-клады с памяткой о том, как получить ценный приз в салонах одного из операторов мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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