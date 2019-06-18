Хор из Канады и симфонический оркестр Пскова дадут совместный концерт

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-18T14:08:21+03:00

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В областном центре пройдёт совместный концерт Монреальского классического хора и симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие пройдёт на сцене Большого зала Псковской областной филармонии 8 августа.

По мнению руководителей хора, это выступление продемонстрируют российской общественности тот факт, что малоизвестные произведения музыкального наследия нашей страны ищут и ценят за ее пределами.

Артисты исполнят «Реквием» русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и «Три русские песни» Сергея Рахманинова (1873 – 1943).

Концерты в России организованы в честь 30-летнего юбилея Монреальского хора. Их цель - укрепление сотрудничества с музыкантами России, создание фундамента для приезда в Канаду российских дирижеров. Помимо выступления в Пскове, Монреальский классический хор в августе этого года планирует дать концерты в Москве и Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU