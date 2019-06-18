2019-06-18T14:08:21+03:00
Звезды

Хор из Канады и симфонический оркестр Пскова дадут совместный концерт

Мероприятие пройдёт в честь 30-летнего юбилея коллектива
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Хор из Канады исполнит на сцене БКЗ произведения русских композиторовХор из Канады исполнит на сцене БКЗ произведения русских композиторов
Изменить размер текста:

В областном центре пройдёт совместный концерт Монреальского классического хора и симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие пройдёт на сцене Большого зала Псковской областной филармонии 8 августа.

По мнению руководителей хора, это выступление продемонстрируют российской общественности тот факт, что малоизвестные произведения музыкального наследия нашей страны ищут и ценят за ее пределами.

Артисты исполнят «Реквием» русского композитора Осипа Козловского (1757 - 1831) и «Три русские песни» Сергея Рахманинова (1873 – 1943).

Концерты в России организованы в честь 30-летнего юбилея Монреальского хора. Их цель - укрепление сотрудничества с музыкантами России, создание фундамента для приезда в Канаду российских дирижеров. Помимо выступления в Пскове, Монреальский классический хор в августе этого года планирует дать концерты в Москве и Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию
В Псковской области уничтожили более 35 тонн яблок без документов
Псковские кузнецы приступили к изготовлению колокола для сквера Народовластия
В Великих Луках за разбойное нападение на пенсионера под суд попадут два местных жителя
Движение лодок и катеров в акватории Великой в центре Пскова запретят на Ганзейские дни
Псковскую журналистку Регину Кадырову в Санкт-Петербурге сбила машина
К детскому саду №25 в Пскове пристроят новый корпус на 80 мест
В Пскове пройдет прощание с писателем Александром Бологовым
В Пскове уголовный срок грозит мужчине за перевозку 122 кг наркотиков
В Великих Луках задержали мужчину, стрелявшего в подростков на футбольной площадке
Блогеры: За последние два года в Псковской области улучшилось качество автомобильных дорог
В Псковской области вынесли приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке
Стало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры на время Ганзейских дней
Не стало известного псковского писателя Александра Бологова
Юные спортсмены из Псковской области примут участие в областном фестивале ГТО
В Пскове на 9 лет колонии строгого режима осудили закладчиков наркотиков
Полицейские Псковской области раскрыли дела об угоне иномарок по «горячим следам»
Псковская область заняла пятое место в России по числу раковых заболеваний
В ближайшее время начнут ремонтировать Гдовское шоссе от Солоново до Елизарово
Партия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницы