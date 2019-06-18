Псковскую журналистку Регину Кадырову в Санкт-Петербурге сбила машина

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-18T14:17:33+03:00

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В Санкт- Петербурге журналистку ГТРК «Псков» Регину Кадырову сбила машина.

Как стало известно «Комсомольской правде-Пскове» об этом сообщило Псковское агентство информации. ДТП произошло 15 июны. Девушку сбила машина на Воскресенской набережной у дома 20, в два часа ночи.

По словам очевидцев пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора, неожиданно на пустой дороге появилась машина такси.

Регину Кадырову со множественными травмами доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Состояние псковички врачи оценивают как тяжелое.

-Мы все очень любим и ценим Регину. Это фантастический режиссер и журналист, который любую тему делает с удивительными подходами. Если она берется, то делает всегда очень яркие передачи, с теплотой и юмором, - рассказала директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Редакция "Комсомольской правды- Псков" желает коллеге скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

ИСТОЧНИК KP.RU