2019-06-18T14:17:33+03:00
Происшествия

Псковскую журналистку Регину Кадырову в Санкт-Петербурге сбила машина

Девушка со множественными травмами находится в Мариинской больнице северной столицы
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото из группы "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".Фото из группы "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

В Санкт- Петербурге журналистку ГТРК «Псков» Регину Кадырову сбила машина.

Как стало известно «Комсомольской правде-Пскове» об этом сообщило Псковское агентство информации. ДТП произошло 15 июны. Девушку сбила машина на Воскресенской набережной у дома 20, в два часа ночи.

По словам очевидцев пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора, неожиданно на пустой дороге появилась машина такси.

Регину Кадырову со множественными травмами доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Состояние псковички врачи оценивают как тяжелое.

-Мы все очень любим и ценим Регину. Это фантастический режиссер и журналист, который любую тему делает с удивительными подходами. Если она берется, то делает всегда очень яркие передачи, с теплотой и юмором, - рассказала директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Редакция "Комсомольской правды- Псков" желает коллеге скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию
В Псковской области уничтожили более 35 тонн яблок без документов
Псковские кузнецы приступили к изготовлению колокола для сквера Народовластия
В Великих Луках за разбойное нападение на пенсионера под суд попадут два местных жителя
Движение лодок и катеров в акватории Великой в центре Пскова запретят на Ганзейские дни
Хор из Канады и симфонический оркестр Пскова дадут совместный концерт
К детскому саду №25 в Пскове пристроят новый корпус на 80 мест
В Пскове пройдет прощание с писателем Александром Бологовым
В Пскове уголовный срок грозит мужчине за перевозку 122 кг наркотиков
В Великих Луках задержали мужчину, стрелявшего в подростков на футбольной площадке
Блогеры: За последние два года в Псковской области улучшилось качество автомобильных дорог
В Псковской области вынесли приговор водителю, сбившему подростков на автобусной остановке
Стало известно расписание движения "Ласточки" по маршруту Псков-Печоры на время Ганзейских дней
Не стало известного псковского писателя Александра Бологова
Юные спортсмены из Псковской области примут участие в областном фестивале ГТО
В Пскове на 9 лет колонии строгого режима осудили закладчиков наркотиков
Полицейские Псковской области раскрыли дела об угоне иномарок по «горячим следам»
Псковская область заняла пятое место в России по числу раковых заболеваний
В ближайшее время начнут ремонтировать Гдовское шоссе от Солоново до Елизарово
Партия нового медицинского оборудования будет закуплена для псковской Детской областной больницы