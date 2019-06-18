СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-18T15:56:12+03:00

В Великих Луках за разбойное нападение на пенсионера под суд попадут два местных жителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

При задержании у них нашли оружие. использовавшееся при грабеже

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В Великих Луках за разбойное нападение на пенсионера под суд попадут два местных жителя. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемые пробрались в дом к пенсионеру и украли деньги и два мобильных телефона.

Инцидент произошел в деревне Костюжино Великолукского района. 24-летний молодой человек и его 29-летняя спутница залезли в дом 70-летнего пенсионера. Угрожая хозяину обрезом двустволки, они потребовали у него деньги. Однако пенсионер сказал, что воры никаких денег от него не дождутся. После этого преступники выстрелили в него. Пенсионер получил ранение.

После этого преступники украли у него 30 тысяч рублей и два мобильных телефона, а затем заставили пострадавшего доставить их в деревню Черенки.

После этого раненый пенсионер смог добраться до деревни Поречье, где живет его сестра. Она сразу же вызвала полицию и скорую помощь. Полицейские «по горячим» следам задержали подозреваемых в разбое. Они признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU