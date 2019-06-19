Михаил Ведерников: Технологическое предпринимательство поможет России войти в пятерку крупнейших экономик мира
Технологическое предпринимательство — одно из якорных направлений, которое поможет России достигнуть амбициозной цели, поставленной главой государства, — войти в пятерку крупнейших экономик мира, считает глава Псковской области Михаил Ведерников.
«Более того, возможно, это единственная сфера, которая может достаточно насытить рынок инновациями для нужного рывка», — подчеркнул губернатор Псковской области.
Он предложил создать на базе ПсковГУ аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России.
Также Михаил Ведерников сообщил о нехватке единой федеральной структуры, которая бы координировала весь процесс поддержки технологического предпринимательства, и ее создание — одна из приоритетных задач, полагает глава региона.
Он выступил с предложением запустить работу аналитического центра, как это было сделано в отношении национальных проектов.
«К нему могут быть подключены все опорные вузы страны, каждый из которых имеет свой уникальный опыт в сфере технологического предпринимательства», — пояснил губернатор и в качестве куратора этого процесса предложил Псковский государственный университет.
Сопредседатель рабочей подгруппы, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик поддержал инициативу Михаила Ведерникова.
ИСТОЧНИК KP.RU