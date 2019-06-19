Международный шахматный фестиваль «Псков 2019» собрал около 250 участников

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-19T10:53:14+03:00

В фестивале принимают участие шахматисты из России, Литвы и Украины

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На Международный шахматный фестиваль «Псков 2019» приехали около 250 спортсменов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, участники прибыли не только из 10 регионов России, но и из Литвы и Украины.

В рамках фестиваля пройдут шесть турниров. Три из них уже завершились во Власьевской башне Псковского кремля. С 21.00 до 5.00 прошёл и ночной блиц-марафон для шахматистов. Победу одержал житель Псковского района Наум Руденко, серебро досталось представителю Великих Лук, Валентине Власовой, а третье место завоевал москвич Павел Эйнор.

На фестивале планируются также детские соревнования среди шахматистов и рейтинговый турнир по классическим шахматам. Торжественное награждение победителей пройдет 22 июня.

КОНКРЕТНО

Международный шахматный фестиваль проходит в Пскове с 2004 года. Принять участие в соревнованиях может любой желающий независимо от возраста и разряда.

ИСТОЧНИК KP.RU