В Пскове на площадки Ганзейских дней запретят проходить с алкоголем
В Пскове с 27 по 30 июня для прохода в центр города вводится ряд ограничений. В целях безопасности участников Ганзейских дней Нового времени организаторы составили перечень предметов, с которыми нельзя будет попасть на концертные площадки, сообщил Псковскому агентству информации в рамках проекта ПАИ — Live информационный представитель администрации города Пскова по Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове Артем Татаренко.
Он уточнил, что в список в первую очередь вошел алкоголь.
- Алкоголь будет продаваться на площадке. Просим с собой его не приносить. Вас просто не пустят. Все необходимое вы найдете на месте. - сказал Артем Татаренко.
Добавил при этом, что не пустят на праздник и с прохладительными напитками в стеклянной таре.
Ограничения введены на крупные предметы, например, большие зонты, сумки, рюкзаки.
ИСТОЧНИК KP.RU