В Пскове на площадки Ганзейских дней запретят проходить с алкоголем

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-19T11:40:06+03:00

В Пскове на площадки ганзейских дней не пустят со своим алкоголем. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В целях безопасности не пустят с крупными сумками и большими зонтиками

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В Пскове с 27 по 30 июня для прохода в центр города вводится ряд ограничений. В целях безопасности участников Ганзейских дней Нового времени организаторы составили перечень предметов, с которыми нельзя будет попасть на концертные площадки, сообщил Псковскому агентству информации в рамках проекта ПАИ — Live информационный представитель администрации города Пскова по Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове Артем Татаренко.

Он уточнил, что в список в первую очередь вошел алкоголь.

- Алкоголь будет продаваться на площадке. Просим с собой его не приносить. Вас просто не пустят. Все необходимое вы найдете на месте. - сказал Артем Татаренко.

Добавил при этом, что не пустят на праздник и с прохладительными напитками в стеклянной таре.

Ограничения введены на крупные предметы, например, большие зонты, сумки, рюкзаки.

ИСТОЧНИК KP.RU