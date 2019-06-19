2019-06-19T14:02:59+03:00
Происшествия

Великолучанин ограбил магазин ради алкоголя и шоколада

Ущерб магазину составил около 46 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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Мужчина, совершивший ограбление, уже был ранее осуждёнМужчина, совершивший ограбление, уже был ранее осуждёнФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Житель Великих Лук ограбил магазин ради крепких алкогольных напитков, сигарет, кофе и шоколада. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла в ноябре 2018 года.

Неизвестный мужчина при помощи металлического лома взломал обшивку и доски на задней стене магазина на улице Я.Арно. Затем злоумышленник проник в здание и забрал с полок магазина около сорока бутылок крепких алкогольных напитков, сигареты, более пятидесяти пачек кофе. Мужчина украл ещё чай и шоколад. Магазин оценил ущерб в 46 тысяч рублей.

С помощью розыскной собаки полицейские задержали мужчину, который скрылся с места преступления. Они установили, что злоумышленник ранее уже был осуждён и нигде не работал после выхода из тюрьмы. Оказалось, что 37-летний великолучанин во время кражи находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных продуктов. Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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