Эксперты сообщили о контроле за Порховским полигоном в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-19T14:07:55+03:00

В Псковской области власти и общественники ведут контроль за организацией работ на Порховском полигоне, на который свозят мусор из прилегающих районов. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Его существование прекратится через пару лет, а пока общественники уделяют особое внимание вопросам экологии

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В Псковской области внимание властей региона, надзорных ведомств и общественников приковано эксплуатации Порховского мусорного полигона. Как рассказал ПАИ председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, мониторинг ведется постоянно.

«Мы стараемся оперативно отвечать на все возникающие вопросы со стороны жителей. И мы, и надзорные ведомства, и общественники заинтересованы в том, чтобы все было открыто и прозрачно, а эксплуатация полигона велась в штатном режиме, без каких-либо нарушений», - подчеркнул руководитель ведомства.

До 2021 года полигон под Порховом будет рекультивирован. Сейчас для снижения нагрузки на него сортируется весь поступающий сюда мусор. В районе полигона постоянно берутся пробы воды.

Руководитель ведомства напомнил, что региональные власти не прекращают работу по созданию двух экотехнопарков, которые позволят разгрузить полигон и закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU