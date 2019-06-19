Эксперты сообщили о контроле за Порховским полигоном в Псковской области
В Псковской области внимание властей региона, надзорных ведомств и общественников приковано эксплуатации Порховского мусорного полигона. Как рассказал ПАИ председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, мониторинг ведется постоянно.
«Мы стараемся оперативно отвечать на все возникающие вопросы со стороны жителей. И мы, и надзорные ведомства, и общественники заинтересованы в том, чтобы все было открыто и прозрачно, а эксплуатация полигона велась в штатном режиме, без каких-либо нарушений», - подчеркнул руководитель ведомства.
До 2021 года полигон под Порховом будет рекультивирован. Сейчас для снижения нагрузки на него сортируется весь поступающий сюда мусор. В районе полигона постоянно берутся пробы воды.
Руководитель ведомства напомнил, что региональные власти не прекращают работу по созданию двух экотехнопарков, которые позволят разгрузить полигон и закрыть.
ИСТОЧНИК KP.RU