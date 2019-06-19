2019-06-19T14:07:55+03:00
Общество

Эксперты сообщили о контроле за Порховским полигоном в Псковской области

Его существование прекратится через пару лет, а пока общественники уделяют особое внимание вопросам экологии
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Псковской области власти и общественники ведут контроль за организацией работ на Порховском полигоне, на который свозят мусор из прилегающих районов.В Псковской области власти и общественники ведут контроль за организацией работ на Порховском полигоне, на который свозят мусор из прилегающих районов.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В Псковской области внимание властей региона, надзорных ведомств и общественников приковано эксплуатации Порховского мусорного полигона. Как рассказал ПАИ председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, мониторинг ведется постоянно.

«Мы стараемся оперативно отвечать на все возникающие вопросы со стороны жителей. И мы, и надзорные ведомства, и общественники заинтересованы в том, чтобы все было открыто и прозрачно, а эксплуатация полигона велась в штатном режиме, без каких-либо нарушений», - подчеркнул руководитель ведомства.

До 2021 года полигон под Порховом будет рекультивирован. Сейчас для снижения нагрузки на него сортируется весь поступающий сюда мусор. В районе полигона постоянно берутся пробы воды.

Руководитель ведомства напомнил, что региональные власти не прекращают работу по созданию двух экотехнопарков, которые позволят разгрузить полигон и закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские пограничники не пропустили в страну 500 килограммов колбасы
Реконструкторы в Ганзейские дни разместятся на двух площадках в Пскове - на Запсковье и на Завеличье
Состояние подростка, пострадавшего во время стрельбы в Великих Луках, улучшается
Летние кафе и террасы ждут псковичей
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Псков на Ганзейские дни
В Псковской области полным ходом идёт подготовка Кургану Дружбы
Великолучанин ограбил магазин ради алкоголя и шоколада
В фестивале по пляжному волейболу приглашают принять участие гостей Ганзейских дней в Пскове
Новые комплексы фотофиксации появятся в Псковской области
Более 300 участников соберёт чемпионат Псковской области по велоспорту
В Пскове на площадки Ганзейских дней запретят проходить с алкоголем
Международный шахматный фестиваль «Псков 2019» собрал около 250 участников
На Ганзу в Пскове "Мехуборка" установит 65 дополнительных контейнеров для мусора
Директор аэропорта Пскова ответит перед судом за долги по заработной плате
Заключённых Псковской области будут вкуснее кормить
Михаил Ведерников: Технологическое предпринимательство поможет России войти в пятерку крупнейших экономик мира
Глава Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Правительственной комиссии по областному развитию