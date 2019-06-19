2019-06-19T16:54:47+03:00
Общество

Летние кафе и террасы ждут псковичей

Где вкусно поесть и не сгореть на солнце
Анна БЫСТРОВА
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Кафе Пскова приглашают посетить уютные летние веранды. Фото: informpskov.ruКафе Пскова приглашают посетить уютные летние веранды. Фото: informpskov.ru
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С наступлением лета открытые веранды и террасы распахивают двери для псковичей. Открытые веранды популярны у горожан и туристов, ведь там можно не только вкусно перекусить, но и отдохнуть в тени среди зелени.

Коллеги из Псковского агентства информации подготовили ТОП-8 псковских кафе и ресторанов с летними террасами, которые работают в сезон-2019.

Есть куда сходить и жителям Запсковья, и жителям Завеличья. Специальное летнее меню предлагают гостям в кафе "Фрегат" и ресторане "Калейдоскоп". Летние террасы готовы принять и любителей сочных стейков. Разнообразные мясные блюда приготовит стритфуд KOSTI, а кафе "Моглино" предлагает гостям пожарить мясо по любимому рецепту самостоятельно.

Ценителям живой музыки придутся по вкусу рестораны "Покровский", "Мажор" и Very Well cafe. А кафе "Фрегат" предлагает посетителям спеть самим в караоке-зале.

посетителям с детьми стоит присмотреться к ресторанам "Покровский", "Калейдоскоп" и "Шведская горка". В них установлены детские площадки и оборудованы зоны для игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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