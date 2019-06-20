В Пскове из-за праздника выпускников запретили продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-20T12:22:06+03:00

Купить спиртные напитки в областном центре нельзя будет до завтрашнего утра

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В областном центре запретят розничную продажу спиртного. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, запрет на реализацию алкоголя 20 июня связан с проведением общегородского праздника выпускников школ.

Постановление об этом администрация города вынесла 5 июня 2019 года. Продажу алкогольных напитков в розницу запретят в Пскове до 11.00 21 июня.

КСТАТИ

Для выпускников региона 20 июня в 18.30 состоится концерт под лозунгом «Взлетай!». Мероприятие пройдёт на набережной Псковы у Советского моста. В программе ожидается выступление музыкальных групп, шутки и розыгрыши, конкурсы и призы. На площадке выступят популярные коллективы и артисты из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. Прозвучат не только популярные музыкальные композиции, но и новые песни, которые только набирают популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU