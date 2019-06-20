2019-06-20T12:37:14+03:00
Происшествия

Работник «коммунальной службы» в Пскове похитил у пенсионерки около 56 тысяч рублей

Незнакомец отвлёк внимание женщины, сказав, что ему нужно проверить трубы
Анна БЫСТРОВА
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Полицейские разыскивают злоумышленника, укравшего деньги у пенсионеркиПолицейские разыскивают злоумышленника, укравшего деньги у пенсионеркиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Мужчина, представившийся работником коммунальной службы, украл у псковской пенсионерки около 56 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленник заявил, что ему нужно проверить давление в трубах.

Инцидент произошёл на улице Пароменской в Пскове. Правонарушитель вошёл в квартиру 82-летней пенсионерки и попросил показать ему документы. Женщина достала коробку, в которой кроме документов хранились и деньги.

Мужчина неоднократно отвлекал внимание псковички во время «осмотра» труб. После ухода злоумышленника пенсионерка обнаружила пропажу 700 долларов США и 11 тысяч рублей и заявила о случившемся в полицию. Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого мужчину. Злоумышленнику около 30 лет, тип лица славянский, волосы темные короткие, рост выше среднего. Располагающих информацией просят позвонить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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