Интерактивный обучающий центр за 1,5 миллиона появится в Яммской школе Псковской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-21T16:02:05+03:00

Интерактивный центр в Яммской школе позволит развивать знания детей в технической и гуманитарной сферах

Школьники смогут посещать центр уже с нового учебного года

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Интерактивный обучающий центр за 1,5 миллиона оборудуют в Яммской школе Псковской области к новому учебному году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, средства на реализацию этой инициативы выделены в рамках национального проекта «Образование».

В новый обучающий центр уже закупили всю необходимую технику и мебель. Для этого власти района выделили 450 тысяч рублей. Интерактивный центр позволит педагогам развивать знания детей в технической и гуманитарной сферах. Подобные центры появятся в этом году в 8-ми сельских школах Псковской области.

КСТАТИ

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Яммская средняя школа в 2018 году получила из резервного фонда региона 1,6 миллиона рублей на ремонт кровли. Эти средства помогли ликвидировать течь в крыше учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU