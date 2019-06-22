Землю с воинских захоронений Пскова доставят в Москву
Кисеты с землёй, собранной на воинских захоронениях Псковской области, доставят в Москву. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 22 июня регион принял участие в военно-патриотической акции «Горсть памяти».
Акция прошла одновременно во всех муниципальных центрах региона в День памяти и скорби. Россияне собрали не только землю с братских захоронений, но и воду с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.
В дальнейшем все кисеты с псковских захоронений отправят в историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» в Москве. К 75-летнему юбилею Великой победы землю поместят в гильзы и будут хранить на территории Главного Храма Вооруженных Сил России.
КОНКРЕТНО
Акция «Горсть памяти» в Пскове состоялась у Вечного огня. В рамках торжественной церемонии прошла заупокойная лития в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также марш воинов Псковского гарнизона и возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.
ИСТОЧНИК KP.RU