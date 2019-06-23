Прокуратура обязала устранить нарушения хранения оружия в Псковской области
Транспортная прокуратура обязала устранить нарушения хранения оружия на железнодорожных станциях Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства обнаружили недочёты во время проверки Октябрьской железной дороги.
Псковская транспортная прокуратура при осмотре стрелковых команд на станциях Дно и Псков выяснила, что оружие там хранится и выдаётся с отступлениями от законодательства. Кроме того, ведомство выявило недостатки в техническом оснащении комнат, где складируется оружие.
Аналогичные нарушения есть и в стрелковой команде № 6 Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Транспортная прокуратура указала на все недочёты должностным лицам. Устранение нарушений проконтролирует надзорное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU