Прокуратура обязала устранить нарушения хранения оружия в Псковской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-23T15:20:37+03:00

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Транспортная прокуратура обязала устранить нарушения хранения оружия на железнодорожных станциях Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства обнаружили недочёты во время проверки Октябрьской железной дороги.

Псковская транспортная прокуратура при осмотре стрелковых команд на станциях Дно и Псков выяснила, что оружие там хранится и выдаётся с отступлениями от законодательства. Кроме того, ведомство выявило недостатки в техническом оснащении комнат, где складируется оружие.

Аналогичные нарушения есть и в стрелковой команде № 6 Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Транспортная прокуратура указала на все недочёты должностным лицам. Устранение нарушений проконтролирует надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU