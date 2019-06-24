В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ
В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации региона, всего знаки «За отличную учебу» получили более 200 студентов.
Имена 66 выпускников будут запечатлены в «Золотой летописи» университета. Их средний бал в дипломах равняется 5.0.
Также более 70 выпускников получили почетные знаки из рук председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.Он выразил надежду, что выпускники на своем жизненном пути внесут вклад в развитие Псковской области.
КОНКРЕТНО
Ежегодная торжественная церемония вручения знаков «За отличную учебу» уже в пятый раз. За это время заслуженная награда нашла более тысячи выпускников. Обязательная церемония в таких случаях - запись в «Золотую летопись» университета.
ИСТОЧНИК KP.RU