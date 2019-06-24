2019-06-24T14:24:46+03:00
Общество

В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ

У 66 из них в дипломе круглые пятерки
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУВ администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации региона, всего знаки «За отличную учебу» получили более 200 студентов.

Имена 66 выпускников будут запечатлены в «Золотой летописи» университета. Их средний бал в дипломах равняется 5.0.

Также более 70 выпускников получили почетные знаки из рук председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.Он выразил надежду, что выпускники на своем жизненном пути внесут вклад в развитие Псковской области.

КОНКРЕТНО

Ежегодная торжественная церемония вручения знаков «За отличную учебу» уже в пятый раз. За это время заслуженная награда нашла более тысячи выпускников. Обязательная церемония в таких случаях - запись в «Золотую летопись» университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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