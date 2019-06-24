80 новых площадок для занятий воркаутом установят в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-24T17:25:25+03:00

Теперь уличной гимнастикой можно будет заниматься во всех районных центрах региона

Изменить размер текста: A A

80 новых воркаут-площадок установят в Псковской области. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, сборные спортивные комплексы уже прибыли в регион.

Так, 10 воркаут-площадок будут установлены в областном центре, 5 — в Великих Луках, 6 — в Псковском районе, по 4 — в Печорском и Великолукском районах, по 3 — в Дновском, Пустошкинском,Гдовском, Порховском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском, Себежском и Бежаницком районах. В оставшиеся районы направят по одной площадке.

Спортивные объекты возведут, в том числе, в селах и деревнях, в основном на пришкольных и общественных территориях. спортивный комплекс для занятий уличной гимнастикой будут включать несколько снарядов, необходимых для ежедневных занятий спортом и сдачи некоторых норм ГТО: классический рукоход, множество турников, двойные брусья, шведская стенка.

ИСТОЧНИК KP.RU