У великолукского пенсионера мошенники похитили 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-25T15:53:12+03:00

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

У пенсионера из Великих Лук мошенники похитили 90 тысяч рублей с банковской карты. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 82-летний мужчина думал, что оплачивает страховку.

Сотрудники полиции установили, что пострадавшему на мобильный телефон позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей одной из местных организаций. Женщина заявила, что ветерану полагается крупная выплата. Однако чтобы получить её, незнакомка попросила пенсионера продиктовать ей номер банковской карты. Великолучанин выполнил указания злоумышленницы.

Спустя время мужчине позвонил ещё один незнакомец, который представился банковским служащим. Он заявил, что прежде чем получить выплату, ветеран должен оплатить страховку.

В результате пенсионер перевел мошенникам более 90 тысяч рублей. Однако обещанные деньги так и не поступили. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU