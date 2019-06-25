2019-06-25T15:53:12+03:00
Происшествия

У великолукского пенсионера мошенники похитили 90 тысяч рублей

Мужчина думал, что оплачивает страховку для материальной компенсации
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное делоВ настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное делоФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

У пенсионера из Великих Лук мошенники похитили 90 тысяч рублей с банковской карты. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 82-летний мужчина думал, что оплачивает страховку.

Сотрудники полиции установили, что пострадавшему на мобильный телефон позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей одной из местных организаций. Женщина заявила, что ветерану полагается крупная выплата. Однако чтобы получить её, незнакомка попросила пенсионера продиктовать ей номер банковской карты. Великолучанин выполнил указания злоумышленницы.

Спустя время мужчине позвонил ещё один незнакомец, который представился банковским служащим. Он заявил, что прежде чем получить выплату, ветеран должен оплатить страховку.

В результате пенсионер перевел мошенникам более 90 тысяч рублей. Однако обещанные деньги так и не поступили. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В честь Ганзейских дней в Пскове заработал фонтан
В Ганзейские дни в Пскове пройдет малый форум ассоциации СМИ Северо-Запада
Нетрезвому автолюбителю из Псковской области назначили уголовный срок
В Пскове появилась собственная ганзейская 3D-ладья
Губернатор Псковской области подписал договор о модернизации коммунальной инфраструктуры
На площадке Ганзы в Пскове выступит солистка Дрезденской оперы
В Псковской области парень обокрал дом своего знакомого
Более 50 «Внуков Маргелова» соберутся в Пскове на патриотическом слёте
Пскович получил 14 лет колонии за попытку убить четверых петербуржцев
Прямые трансляции с Ганзейских дней в Пскове покажет телеканал «Культура»
Во время Ганзейских дней в Пскове пройдут бесплатные экскурсии
К Ганзейским дням в Пскове подготовили карту организации праздничных площадок
В Псковской области с начала недели произошли три пожара в жилых домах
80 новых площадок для занятий воркаутом установят в Псковской области
Псковский театр поучаствует в международном фестивале в Санкт-Петербурге
Жительница Пскова погибла под колесами поезда вовремя прогулки с собакой
Псковские полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве женщины
Продолжается прием заявок на конкурс "Лучшее поселение Псковской области"
Сотрудники гидрометцентра рассказали о погоде в Пскове в Ганзейские дни
В администрации Псковской области за отличную учебу наградили более 200 выпускников ПсковГУ
В Опочецком районе отремонтируют котельную в доме-интернате для пожилых и инвалидов
Александр Братчиков отчитал подрядчика за невыполненные работы на улице Юности в Пскове