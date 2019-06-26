2019-06-26T11:05:34+03:00
Общество

Стоимость проезда в псковских автобусах при оплате наличными хотят увеличить до 27 рублей

Изменения коснутся лишь тех. кто оплачивает проезд наличными.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Стоимость проезда в псковских автобусах хотят увеличить до 27 рублейСтоимость проезда в псковских автобусах хотят увеличить до 27 рублейФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Стоимость проезда в псковских автобусах хотят увеличить до 27 рублей Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, с такой инициативой выступил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.

Он объяснил, что данное предложение направлено на то, чтобы приучить псковичей пересесть на безналичную оплату проезда при поездках в городских автобусах. Для пассажиров, которые уже активно пользуются своей банковской карточкой, стоимость проезда не изменится и останется на действующей отметке в 25 рублей.

Стоит отметить, что предложения директора транспортного предприятия уже получило широкую поддержку в комитете по дорожному хозяйству и транспорту, а также в общественном совете. Это значит, что с высокой долей вероятности нововведение будет претворено в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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