Псковские пограничники: В пунктах пропуска на границе в Ганзейские дни могут быть очереди
Увеличение увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора прогнозирует пограничное управление ФСБ России по Псковской области.
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ведомства, во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней нового времени в Пскове увеличивается поток людей, пересекающих государственную границу на личном автотранспорте. Это может привести к увеличению времени прохождения через границу.
Для того, чтобы комфортно и быстро пересечь государственную границу, псковские пограничники рекомендуют при планировании поездок рассматривать альтернативные маршруты следования.
Гражданам, которые следуют через государственную границу с домашними животными, необходимо учитывать, что в пунктах пропуска «Лудонка», «Куничина Гора» и «Брунишево» отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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