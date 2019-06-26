2019-06-26T11:35:43+03:00
Общество

Псковские пограничники: В пунктах пропуска на границе в Ганзейские дни могут быть очереди

Увеличение потока автотранспорта ожидается на пункте пропуска Куничина Гора и Шумилкино
Василиса Алексеева
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Поток людей на границе с Эстонией увеличитсяПоток людей на границе с Эстонией увеличитсяФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Увеличение увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора прогнозирует пограничное управление ФСБ России по Псковской области.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ведомства, во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней нового времени в Пскове увеличивается поток людей, пересекающих государственную границу на личном автотранспорте. Это может привести к увеличению времени прохождения через границу.

Для того, чтобы комфортно и быстро пересечь государственную границу, псковские пограничники рекомендуют при планировании поездок рассматривать альтернативные маршруты следования.

Гражданам, которые следуют через государственную границу с домашними животными, необходимо учитывать, что в пунктах пропуска «Лудонка», «Куничина Гора» и «Брунишево» отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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